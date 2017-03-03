03.03.2017 14:05:37

ByLock'tan 3'ü öğretmen 4 kişi tutuklandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün gizli haberleşme programı ByLcok'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3'ü öğretmen 4 kişi tutuklanırken, 1 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün gizli haberleşme programı ByLcok'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3'ü öğretmen 4 kişi tutuklanırken, 1 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kapatılan Feza Okullarında öğretmen olan 4 kişi ile yine aynı okulda çalışan 1 işçiyi önceki gün düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 5 kişinin örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları iddia edildi.KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 4'ü öğretmen 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren bayan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 işçi ile 3 öğretmen tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.