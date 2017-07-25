25.07.2017 09:35:47

ByLock operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında; KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Alınan karar kapsamında gözaltı işlemlerine bu sabah başlandı.