30.01.2017 13:24:45

ByLock kullandığı tespit edilen 12 polis adliyeye sevk edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 12 polis adliyeye sevk edildi.

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Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 12 polis adliyeye sevk edildi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında Sakarya merkezli Bolu, Kocaeli ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen aralarında komiserlerinde bulunduğu 15 polis hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonlarda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 polis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan polisler Yenikent Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.Öte yandan 3 polisin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.