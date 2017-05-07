08.05.2017 14:23:21

ByLock kullanan FETÖ sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası

İzmir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan sanık, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 9 yıl 9 ay hapse çarptırıldı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Örer ve avukatı katıldı.

Tutuklanmadan önce Foça Toplum Sağlığı Merkezinde çalıştığını beyan eden Örer, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Örer, FETÖ mensubu olmadığını, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, programı Google Play'dan "yanlışlıkla" indirmiş olabileceğini iddia ederek, ByLock'taki mesajları kendisinin yazmadığını savundu.

Kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğunu, buna ilişkin bilirkişi raporuna bir diyeceği olmadığını söyleyen sanık Örer, beraatini istedi.

Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, ByLock'u etkin şekilde kullandığı belirlenen sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçlamaları, özellikle ByLock programını kullandığını ısrarlı şekilde inkar etmesi, pişman olduğuna ilişkin herhangi bir söyleminin bulunmamasını göz önüne alarak, sanığı 9 yıl 9 ay hapse çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Ekim 2016'da düzenlenen operasyonda Foça Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Ali Örer gözaltına alınmıştı.

Örer hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.