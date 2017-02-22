22.02.2017 11:49:36

Bylock'cu darbeci iddiaları kabul etmedi

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlenen FETÖ'nün suikast timinin Muğla 2. Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmasının üçüncü gününde MAK ekiplerinin ifadesi alınması bekleniyordu. MAK ekiplerin avukatlarının bulunmaması nedeniyle SAT ekibinin ifadelerine başlandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlenen FETÖ'nün suikast timinin Muğla 2. Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmasının üçüncü gününde MAK ekiplerinin ifadesi alınması bekleniyordu. MAK ekiplerin avukatlarının bulunmaması nedeniyle SAT ekibinin ifadelerine başlandı.SAT ekibinden Ali Sarıbey (Üsteğmen) hakkındaki iddialar mahkeme heyeti tarafından yüzüne okundu. Mahkeme Başkanı bir gün önceki duruşmada mevcut tutuklu 44 sanık içinden Ali Sarıbey isimli sanığın telefonunda Bylock kullandığının tespit edildiğini, FETÖ üyelerinin iletişimde kullandıkları haberleşme sisteminin daha önce T.C. kimlik numarasından tespit edildiğini, şimdi ise telefon numarası ile Bylock kullanıcılarının tespit edildiğini açıkladı.Duruşmanın üçüncü gününde ifadesi alınan suikast timinden SAT ekibinde yer alan Ali Sarıbey iddiaları cevaplamadan önce kendisinin Byolc kullanıcısı olarak lanse edilmesine açıklık getirmek istediğini söyledi. Sarıbey, "Bu iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Ben FETÖ/PDY üyelerinin böyle bir iletişim hattını kullandığını Ağustos ayı içinde ceza evinde gazetelerden öğrendim.7 aydır tutukluyum. 15 Temmuz gecesi telefonum Marmaris'e geldiğimiz Skorsky helikopterin içindeki sırt çantamda kaldı. Yere iniş yaptıktan sonra telefonum da helikopterde kaldı. Telefonumun nerede olduğunu bilmiyorum. Önce telefonumun bulunmasını istiyorum. Ben Bylock kullanmadığımı tekrar ifade ediyorum ve bu suçlamaları kabul etmiyorum. Mahkeme heyetinin FETÖ üyesi olup olmadığını sorduğu Sarıbey, "Ben FETÖ üyesi değilim. Ama nedense benim adım en fazla FETÖ üyeleri arasında geçiyor. Kesinlikle FETÖ'cü de değilim" dedi.