13.02.2017 14:09:58

ByLock arama motoru geliştirildi

ByLock kullanan kişileri tespit eden bir arama motoru geliştirildiği belirtiliyor.

Gizli haberleşme programı ByLock'u kullanan FETÖ mensuplarının hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi için, özel bir arama motoru geliştirildi. Adı, arama motoruna girilen kişinin ByLock kullanıp kullanmadığı anında öğrenilebiliyor. Uygulama ile soruşturmalar daha çabuk yürütülecek.

Ahaber'in aktardığına göre, Google benzeri arama motoru sayesinde ByLock kullanan FETÖ'cülerin tespiti daha kolay ve hızlı yapılabilecek.

MİT, çözdüğü 215 bin kişilik FETÖ listesinin tek elde toplanması için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Başsavcılık ise bu listeleri daha kolay işlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'ne yönlendirdi.

Listedeki isimler, Google arama motoru benzeri bir bilgisayar yazılımına yüklendi ve 81 il emniyet müdürlüğünün kullanımına açıldı. Arama motoruna ismi yazılan FETÖ'cülerin ByLock kullanıcısı olup olmadığı, sistem sayesinde anında öğrenilebiliyor.

Bunun için her ilde 3 kişilik polis ekibi özel olarak görevlendirildi.

Açığa alınan, müfettiş raporlarında isimleri geçen, haklarında ihbar olan ya da FETÖ ile bir şekilde irtibatı tespit edilenler anında ByLock arama motorundan taranıp, isimleri belirleniyor. Bu sayede soruşturmalar daha hızlı ve sağlıklı yürütülmüş oluyor.

ÖRGÜTÜN FİNANS KAYNAKLARINI HEDEF ALACAK YENİ BİR BİRİM KURULDU

Bu arada FETÖ'nün finans kaynaklarının kurutulmasını sağlamak amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nde özel şube kuruldu.

'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü' adıyla faaliyete geçen yeni birim, örgütün finans kaynaklarına yönelik ülke genelindeki çalışmaları yürütecek.

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