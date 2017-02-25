26.02.2017 11:05:22

BYGEM öğrencilerine sağlık eğitimi

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde (BAYGEM) eğitim gören öğrencilere yönelik ücretsiz ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenlendi. Ayrıca belediye diş hekimleri yaklaşık 750 öğrencinin diş muayenesini gerçekleştirdi.

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Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde (BAYGEM) eğitim gören öğrencilere yönelik ücretsiz ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenlendi. Ayrıca belediye diş hekimleri yaklaşık 750 öğrencinin diş muayenesini gerçekleştirdi.Bayraklı Belediyesi diş hekimleri BAYGEM öğrencilerini muayene etti, eğitimden geçirdi. Gerek öğrencilerin şikayetlerini dinleyen, gerekse yapılan muayene sonrası yapılması gerekenleri aktaran hekimler, özellikle düzenli diş fırçalamanın önemine dikkat çekti. Periyodik olarak devam etmesi hedeflenen uygulamadan memnun kalan öğrenciler Bayraklı Belediyesi yetkililerine teşekkür etti."Gençlerimizin sağlığı da bizim için önemli"Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, çocuklar ve gençler için imkanları seferber ettiklerini belirterek, "BAYGEM bizim göz bebeği kurumumuz. Geleceğimiz olan gençlerimizin sağlığı da bizim için önemli. Ağız ve sağlığı konusunda sunduğumuz ücretsiz hizmetten, BAYGEM öğrencilerimizin de yararlanmasını istedik. Arkadaşlarımız belli periyotlarla bu çalışmayı gerçekleştirecekler" dedi.