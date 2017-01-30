30.01.2017 11:44:33

Buzun şampiyonu Narmanspor

İstanbul Buz Korsanları'na Paly-Off'ta oynadığı iki maçta şans tanımayan Buzun Perileri şampiyon oldu. 5-3'lük Korsanlar zaferi ile mutlu sona ulaşan Narmanspor, tarihinde ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İstanbul Buz Korsanları'na Paly-Off'ta oynadığı iki maçta şans tanımayan Buzun Perileri şampiyon oldu. 5-3'lük Korsanlar zaferi ile mutlu sona ulaşan Narmanspor, tarihinde ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Buz Hokeyi Büyük Bayanlar Birinci Ligi'nde şampiyon Narmanspor oldu. Play-Off maçları final grubunda önce Genç Ankaralılar'ı saf dışı bırakan Narmanspor, hafta sonu da İstanbul Buz Korsanları ile karşılaştı. Final maçlarının ikisini de kazanan ve işi sansa bırakmayan buzun perileri şampiyon oldu.Korsan avcısı PerilerCumartesi günü 7 golle mağlup ettiği İstanbul Buz Korsanları ile dün bir kez daha karşılaşan Narmanspor Bayan Buz Hokeyi Takımı, maçtan 5-3 galip ayrıldı. 3 Binlik Buz Arena'da Ferhat Doğuş Aygün, Konuray Taşköprülü, Halit Şengül ve Ela Kara'nın hakem olarak görev yaptığı maçta rakibine oranla daha baskılı ve üstün oynayan Buzun Perileri rakibine şans tanımadı. Bu sezon Buz Korsanları ile oynadığı maçlarda galip gelerek büyük üstünlük sağlayan Narmanspor, bu kez daha Buz Korsanları'nı avladı.6 yılda iki Türkiye şampiyonluğuAltı yıllık bir geçmişe sahip olan Narmanspor Bayan Buz Hokeyi Takımı, altı yıla iki Türkiye şampiyonluğu iki de finali sığdırdı. Son yıllarda müzesi kupalarla dolu olan Narmanspor, tarihinde ikinci kez Büyük bayanlar buz hokeyi liginde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.Şampiyonada en değerli oyuncu, en değerli kaleci, en golcü oyuncu ve en iyi defans oyuncularına ödül verildi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Narmaspor Bayan Buz Hokeyi Takımının şampiyonluk kupa ve madalyalarını Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Bülent Akay, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser ile Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte takdim etti.Ayrıca Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser, Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı Faruk Mert, Narmanspor Başkanı Hüseyin Yavuz, Yakutiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Ceylan ve Selami Kızılkaya ile Buz Hokeyi İl Temsilcisi Yusuf Tosunoğlu da ödül töreninde hazır bulunarak, sporculara madalya ve kupa verdiler.Baş antrenör Eray Atalı ve yardımcısı Tolga Bayburtlu yönetiminde 2016-2017 sezonunu şampiyon kapatan Narmanspor, büyük bir coşku yaşadı.