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Buzlanma kazaya neden oldu : 1 yaralı
01.02.2017 06:23:48

Buzlanma kazaya neden oldu : 1 yaralı

Kağıthane'de seyir halindeki bir minibüs yolda oluşan aşıra buzlanma nedeniyle park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kağıthane'de seyir halindeki bir minibüs yolda oluşan aşıra buzlanma nedeniyle park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıraların Gürsel Mahallesi, Nurtaç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Sameddin Dilli yönetimindeki 34 DR 4171 plakalı minibüs yolda oluşan aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 34 VR 8647 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada minibüs içerisinde bulunan Şeyda Ünlü (23) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Ünlü'yü araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaş ambulansa konularak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Şeyda Ünlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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