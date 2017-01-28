28.01.2017 19:07:33

Buz'un devleri Erzurum'da

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 3. Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali başladı. 19 ülkeden 300'e yakın sporcunun katıldığı Buz Tırmanış Festivali'nde profesyonel dağcılar, Uzundere ilçesindeki şelalelere tırmandı. Dünya'nın en güçlü kadın dağcısı Rus Aleksandra Mentovskya, Kırgız Dmitry Grekov, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ensar Başar, Dünya'nın gıptayla takip ettiği 'Muhteşem Türk' lakaplı Tunç Fındık'ın da katıldığı festivalde genç dağcılar, nefes kesen tırmanışlara

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi 3. Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali başladı. 19 ülkeden 300'e yakın sporcunun katıldığı Buz Tırmanış Festivali'nde profesyonel dağcılar, Uzundere ilçesindeki şelalelere tırmandı. Dünya'nın en güçlü kadın dağcısı Rus Aleksandra Mentovskya, Kırgız Dmitry Grekov, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ensar Başar, Dünya'nın gıptayla takip ettiği "Muhteşem Türk" lakaplı Tunç Fındık'ın da katıldığı festivalde genç dağcılar, nefes kesen tırmanışlara imza attı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi 3. Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali Koordinatörü Dağcı Çetin Bayram, geleneksel hale gelen festivalden ötürü Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Bayram, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e Türk sporuna ve dağcılığa sunduğu bu imkândan ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Kıtaları aşarak Avrupa ve Dünya'ya nam salmış dağcılar Erzurum'da Buzun devleri sporun başkenti Erzurum'da zirveye tırmanıyor. Vatandaşlarımızı bu spor şölenine tanık olmak için Uzundere ilçemize davet ediyoruz" dedi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi 3. Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali'ne katılan dağcılar da, doğal güzellikleriyle Türkiye'nin incisi olan Erzurum'da bulunmaktan ötürü mutlu olduklarını ifade ederek, sporun ve sporcunun dostu olan Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.