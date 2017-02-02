02.02.2017 07:40:46

Buz tutan Çıldır gölünde otomobilin arkasına bağladığı halatla kayak yaptı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan ve yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır gölünde bir vatandaş otomobilin arkasına bağladığı halatla kayak yaptı.

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan ve yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır gölünde bir vatandaş otomobilin arkasına bağladığı halatla kayak yaptı.Yaklaşık 50 santimetre kalınlığında yüzeyi buz tutan Çıldır gölünde bir vatandaş, kayak keyfi yaşadı. Otomobil arkasına halat bağlayan vatandaş göl üzerinde kayak yaparak eğlendi.Bu anları cep telefonu kamerasına kaydettiren vatandaş herkesi bu heyecanı yaşamaları için Çıldır gölüne davet etti.