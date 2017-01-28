28.01.2017 14:01:30

Buz pistine dönen yollarda yürürken düşen vatandaşlar hastanelik oldu

Kilis'te, kar yağışı sonrası buz pistine dönen kaldırımlarda yürürken düşen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

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Kilis'te, kar yağışı sonrası buz pistine dönen kaldırımlarda yürürken düşen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.Kilis Belediyesi ekipleri caddeler ve ana arterlerde kepçe ve greyderler ile karları kürüdü. Kaldırımların buz pistine dönüşmesi sonucu vatandaşlar, yürürken düşerek hastanelik oldu. Kaldırımlarda düşerek yaralananlar ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.