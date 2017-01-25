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Buz pateni pisti hizmete başladı
25.01.2017 18:41:03

Buz pateni pisti hizmete başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iki yıldır yarıyıl tatilinde Süleymanpaşalı çocuklar ve buz pateni meraklıları için kurulan buz pateni pisti hizmete başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iki yıldır yarıyıl tatilinde Süleymanpaşalı çocuklar ve buz pateni meraklıları için kurulan buz pateni pisti hizmete başladı.

45 gün boyunca Gündoğdu Mahallesi'nde Süleymanpaşa Otogarı yanında hizmet verecek buz pateni pistine soğuk havaya rağmen özellikle çocuklar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Genci yaşlısı tüm Süleymanpaşalıların, buz pistinden yararlanabileceği bildirildi.

Parmak kız buz pateni dans gösterisi

Buz üzerinde paten keyfinin yanı sıra geçtiğimiz yıl olduğu gibi dans gösterilerinin de düzenleneceği buz pateni pistinde 29-30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde ise "Parmak Kız" adlı gösteri Süleymanpaşalılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Özellikle yarıyıl tatiline giren çocukların büyük ilgi gösterdiği buz pistinde yarım saat için geçerli olacak tam bilet ücreti 8 TL, öğrenci bileti 5 TL ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri için 2,5 TL olacak.

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