01.02.2017 18:41:46

Büyükşehirli karateciler, takım halinde şampiyon oldu

Sakarya'da devam eden Karate Liginin dördüncü etabında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, takım halinde şampiyon oldu.

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Sakarya'da devam eden Karate Liginin dördüncü etabında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, takım halinde şampiyon oldu.Minikler ve Süper Minikler Epe-Flöre Türkiye Eskrim Federasyon Kupası 23-26 Ocak tarihleri arasında İstanbul Pendik Spor Salonu'nda yapıldı. 9 Kulüpten 40 sporcunun mücadele ettiği Epe Süper minikler bayanlar dalında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu İpek Gürsü, ikinci oldu. 15 Kulüpten 123 sporcunun mücadele ettiği Flöre minik erkekler kategorisinde ise Yusuf Arhan Duyaroğlu se turnuvada üçüncü oldu. Turnuvada bir gümüş bir de bronz madalya kazanan minik eskrimciler, turnuvanın sonunda madalyalarını aldı.