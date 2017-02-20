20.02.2017 14:10:01

Büyükşehirin Ahmetli'deki hizmetlerine yerinde inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Ahmetli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, MABEM, Gıda Bankası, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etti.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Ahmetli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, MABEM, Gıda Bankası, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etti.Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürü Orçun Abalı ile birlikte ilçede bir dizi temaslarda bulundu. Heyet, Ahmetli Milli Eğitim Müdürü Turgut Türe ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Bayram Yusuflu'yu ziyaret etti. Ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim adına yürüttüğü faaliyetler görüşüldü ve yapılabilecek farklı eğitim programları için fikir alışverişinde bulunuldu.Ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediyesinin hizmet birimleri olan Gıda Bankası, MABEM ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezini de ziyaret eden Aksoy, "Amacımız, sosyal belediyecilik anlayışı ile 17 ilçesiyle Manisa'da yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve onların yanında olmak. Bu nedenle ilçe ziyaretleri düzenleyerek, çeşitli kurumlarla bu faaliyetleri nasıl geliştirebiliriz bunun çalışması içerisindeyiz" diye konuştu.