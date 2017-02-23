24.02.2017 08:03:15

Büyükşehirden şehitler anısına şiir dinletisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri eğitmenleri şehitler anısına şiir dinletisi programı gerçekleştirdi.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri eğitmenleri şehitler anısına şiir dinletisi programı gerçekleştirdi.Yıldız Kenter - Şükran Güngör Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece ve çok sayıda vatandaş katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan program slayt gösterimi ile devam etti. Gösterim sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşandı. Yoğun ilginin gösterildiği şiir dinletisi programı sonunda vatandaşlar Türk bayrağını sallayarak İzmir Marşını söyledi.