22.02.2017 11:28:14

Büyükşehir, Yuntdağı'nda kırsal turizm atağı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte kırsal turizmi canlandırmak amacıyla düzenlenecek olan 'Yuntdağı Çalıştayı' için Osmancalı Mahallesi, Seyidli Mahallesi, Yayla Mahallesi ve Ortaköy Mahallesine giderek vatandaşlarla buluştu.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte kırsal turizmi canlandırmak amacıyla düzenlenecek olan 'Yuntdağı Çalıştayı' için Osmancalı Mahallesi, Seyidli Mahallesi, Yayla Mahallesi ve Ortaköy Mahallesine giderek vatandaşlarla buluştu.Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kırsal turizmi kalkındırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle kırsal turizmi canlandırmak amacıyla düzenlenecek olan Yuntdağı Çalıştayı ile ilgili bilgilendirme toplantılarına başladı. Seyidli Mahallesi, Yayla Mahallesi Ve Ortaköy Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla buluşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal turizmi canlandırmak amacıyla yapılacak projelerle ilgili bilgiler aktardı.Yapılan toplantıların Yuntdağı'nın mahallelerinde devam edeceğini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kırsal turizmi geliştirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.