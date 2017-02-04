04.02.2017 17:19:29

Büyükşehir yol yama çalışmalarına başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesi'nde kar ve don nedeniyle bozulan mahalle yollarında yamama çalışması başlattı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesi'nde kar ve don nedeniyle bozulan mahalle yollarında yamama çalışması başlattı.Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli hizmet birimi ilçeye bağlı mahalle yollarında yamama çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet birimi tarafından başlatılan çalışma kapsamında 14 kilometrelik yolda çalışma başladı.Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, geçen aylarda yağan kar ve sonra oluşan buzlanmadan dolayı bozulan yollarda yamama çalışmasına başladıklarını belirtti.Bilgiç, "bu yıl Korkuteli'nde ağır geçen kış hem merkezde hem de mahallelerde birçok yolun tahribatına yol açtı. Kış şartları ve diğer nedenlerle bozulan yollarda yamama çalışması başlattık. 14 kilometrelik bir yolda Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçede kendine ait yerlerde çalışmalara başladı. Ekipler kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Amacımız vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere rahat bir yolculuk sağlamak. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına giren tüm yollarda asfalt, yamama ve onarım çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.