30.01.2017 13:02:51

Büyükşehir türbeleri de temizliyor

Adana'da büyük camileri ve cemevlerini kapsamlı olarak temizleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, İslam alimleri ve velilerin kabirlerinin bulunduğu türbelerde de aynı hizmeti vermeye başladı. Temizlik görevlileri, defin ve sanduka bölümleri ile türbelerin çevresini temizledi.

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Adana'da büyük camileri ve cemevlerini kapsamlı olarak temizleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, İslam alimleri ve velilerin kabirlerinin bulunduğu türbelerde de aynı hizmeti vermeye başladı. Temizlik görevlileri, defin ve sanduka bölümleri ile türbelerin çevresini temizledi.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda vatandaşların ibadetlerini huşu içinde eda etmesi için düzenli program dahilinde camileri temizleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bu hizmete Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi ile Yüreğir Cem Kültür Derneği Cemevi'ni de dahil etmişti.Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak toplumun maneviyatında önemli yere sahip İslam alimleri ve velilerin kabirlerinin bulunduğu türbeleri de temizlemeye başladı. Temizlik görevlileri, türbelerin defin ve sanduka bölümlerinde halıların yıkanmasından camların silinmesine, abdesthane ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden, klimaların ve avizelerin temizlenmesine kadar detaylı temizlik yaptı. Türbelerin iç temizliğini yapan görevliler, avlu ve bahçelerde de çevre temizliği gerçekleştirdi.Türbeleri ziyaret eden vatandaşlar, İslam dininin temizliği emrettiğini vurgulayıp, camileri, cemevlerini ve türbeleri tertemiz hale getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye ve temizlik görevlilerine teşekkür etti.