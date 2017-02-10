10.02.2017 11:33:43

Büyükşehir Selendi'de incelemelerde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde incelemek üzere Selendi'de temaslarda bulundu.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde incelemek üzere Selendi'de temaslarda bulundu.Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadroları ilçelerdeki çalışmaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Selendi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Yalçınkaya, Selendi'de birim sorumluları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Selendi Koordinatörü İbrahim Kara'dan çalışmalar ve organizasyon yapısı hakkında bilgiler alan Yalçınkaya, çalışmaların aksatılmaması ve vatandaşla olan bağların güçlendirilmesi talimatını verdi. Genel Sekreter Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesinin en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiği belirterek, ilçede gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.