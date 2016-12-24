SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Büyükşehir Osmanlı Ã‚limi Ebubekir Efendi'yi Andı
24.12.2016 16:39:17

Büyükşehir Osmanlı Ã‚limi Ebubekir Efendi'yi Andı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Ã‚limi Ebubekir Efendi'yi düzenlediği programla andı. 'Erzurum'dan Güney Afrika'ya Bir Osmanlı Ã‚limi: Ebubekir Efendi' programına katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, 'Anadolu'dan başlayarak üç kıtada hüküm sürmüş ecdadımızın, sadece fetih düşüncesiyle hareket etmeyip, uzak coğrafyalara medeniyetini taşıyan âlimlerini gönderdiği tarihi bir vakadır. Bu üstünde durulması, araştırma ve inceleme yapılması gereken

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Ã‚limi Ebubekir Efendi'yi düzenlediği programla andı. "Erzurum'dan Güney Afrika'ya Bir Osmanlı Ã‚limi: Ebubekir Efendi" programına katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, "Anadolu'dan başlayarak üç kıtada hüküm sürmüş ecdadımızın, sadece fetih düşüncesiyle hareket etmeyip, uzak coğrafyalara medeniyetini taşıyan âlimlerini gönderdiği tarihi bir vakadır. Bu üstünde durulması, araştırma ve inceleme yapılması gereken bir husustur. Uzakdoğu'dan, Brezilya'ya, Güney Afrika'ya kadar medeniyet taşıma arzusu ecdadımızın bir mefkÃ»residir" dedi. "Osmanlı yurdu, edebiyatın, sanatın, siyasetin, ilmin kısacası medeniyetin inkişaf ettiği topraklardır" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yetiştirdiğimiz sanat ve ilim adamları dönemin birçok ilmine haiz insanlardı. Öyle ki; sömürge imparatorluğu kurmuş olan İngiltere, Güney Afrika'da, sömürgesindeki Müslümanların sorunlarını çözmek için (aslında rahat edebilmek için) Osmanlı'dan yardım istiyordu. Osmanlı'dan, oradaki kargaşayı çözmek, barışı sağlamak üzere yetkililer talep edebiliyordu. Osmanlı'nın çöküş sürecinde, İngiltere'nin ise yükselişte olduğu dönemden bahsediyoruz. Ecdadımızın nasıl bir medeniyet kurduğunu anlamak için, Güney Afrika'ya, Müslümanların eğitimi ile farklılıklarına rağmen bir arada yaşayabilmelerini temin için onlara örnek olmak üzere gönderilen Ebubekir Efendi'nin hayatına bakmak yeterli olacaktır."

AFRİKA'YA UZANAN İLİM YOLCULUĞU

Ebubekir Efendi'nin önemli bir ilim adamı olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Şimdi diyorlar ya, 'Ne işiniz var Suriye'de, ne işiniz var Irak'ta?' Ama o gün bizim ecdadımız Afrika kıtasının en ucundaki Güney Afrika'ya gidiyor. Erzurum'dan bir ilim adamı İstanbul'a davet ediliyor. İstanbul'dan da ta Afrika'ya oradaki birlik ve beraberliği sağlamak üzere gönderiliyor. Ebubekir Efendi, oraya gidinceye kadar oradaki Müslümanlar arasında İslam'ın bir emri olan örtü nedir bilinmiyor. Oradaki Müslümanlar örtünmenin farz olduğunu Ebubekir Efendi'nin oraya gidişiyle beraber öğreniyorlar. Allah'ın böyle bir emrini oraya taşıyor. Osmanlı'nın çöküş sebeplerinden birini de eğitimin yozlaşmasına bağlıyorlar. Ama bakıyoruz ki bunda bir yanlışlık olabilir çünkü Ebubekir Efendi'nin ta buradan Güney Afrika'ya ilim öğretmek, İslam'ın gerçeklerini anlatmak üzere gittiğini de görüyoruz. Ebubekir Efendi, Erzurum'da, o zaman Sarayönü adıyla bilinen bir medresenin müderrislerinden, yani günümüz tabiriyle üniversitenin profesörlerinden biridir. Günün Padişahı Abdülaziz Han oraya gönderiyor. Ebubekir Efendi, genel anlamıyla Osmanlı'nın, hususi olarak Erzurum'un kıymetlerinden biridir. Şairin dediği gibi; yaşam bugünü düne eklemektir. Bizler bugünü yorumlamak için dünü anlamak zorundayız. Dün dediğimiz şey bizim tarihimiz, ecdadımız, değerlerimiz, medeniyetimiz, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Kıymetli şahsiyetlerin hayatlarını ve kabiliyetlerini bu nevi programlarla gündeme taşımak, hem tarihe, hem ecdadımıza vefamızın göstergesidir. Hem de genç nesillere bu gerçekleri anlatmanın, tanıtmanın da bizlerin vazifeleri arasında olduğunu ifade etmek isterim. Ebubekir Efendi'yi ve onu yetiştiren Osmanlı ülküsünü hatırlatmak maksadıyla tertip ettiğimiz bu programların devam edeceğini de hatırlatmak isterim."

"CAPE TOWN İLE KARDEŞ BELEDİYE OLACAĞIZ"

Başkan Mehmet Sekmen, söz konusu programın aynı zamanda Güney Afrika ile olan daha güçlü dostluklara vesile olduğunu bildirdi. Sekmen, şöyle konuştu: "Güney Afrika'ya gittiğiniz zaman sadece orada Ebubekir Efendi'nin olmadığını, paşalarımızın, askerlerimizin de oralarda mezarlıklarının olduğunu görmeniz mümkün. Buralardan oralara ilim adamları, Osmanlı paşaları, Osmanlı askerleri gitmişler, oralara yerleşmişler, orada kalmışlar, oralar kabristanları, mezarları olmuş. Ne büyük milletiz ki dünyanın neresine giderseniz gidin oralarda bunları görmeniz mümkün. Bu insanlarımız tabi bir de oralarda eğitimleriyle, görevleriyle iz bırakmışlar. Osmanlı değin zaman, Türkiye dediğin zaman hepsi bunu biliyor ve 'İyi insanlardı, güzel insanlardı' diye de hep anıyorlar. Ecdadımız bu ruhla oralara varmışlar, görevlerini yapmışlar. Biz de, Ebubekir Efendi'nin Erzurumlu olduğunu, Erzurum'dan gittiğini ve orada çocuklarının 1. Dünya Savaşı'nın başında, Osmanlı'nın Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilikler yaptıklarını, dünyanın başka yerlerine görevli olarak gittikleri öğrendik. Hatta Ebubekir Efendi'nin medrese olarak, okul olarak eğitim verdiği yerin bugün maalesef kulüp binası olarak kullanıldığını tespit ettik... Biz de 'Ebubekir Efendi'nin torunlarından Hişam Nimetullah Bey'i davet edelim' dedik. Ailenin en büyüklerinden, Ebubekir Efendi'nin oğullarını gören aileden iki kişiden biri. Dedik ki, buraya gelsinler, eşiyle beraber misafirimiz olsunlar ve Erzurum ile Güney Afrika arasında bir bağ kuralım. Güney Afrika hakikaten gelişmiş bir ülke. Milli geliri 20 bin doların üzerinde, 40 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip, gelişmiş bir ülke Bizim daha çok gidip gelmemiz, ilişkilerimizi geliştirmemiz gereken ülkelerden biri Türkiye'de üretilen ürünleri oraya, oralarda uygun olan ham madde, mamul maddeleri de buraya taşıyacağız. Karşılıklı dış ticaretimizi artıracağız ve daha çok ihracat yapan bir ülke konumuna geleceğiz. Bugün bize Cape Town Belediye Başkanı'ndan da bir hediye getirdiler. Biz de bu dostluğu başlatmak üzere hediyemizi Erzurumlular adına takdim ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda Cape Town Belediyesi ile kardeş belediye olacağımızı buradan ifade ediyoruz."
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Cep telefonu fiyatları artacak
Cep telefonu fiyatları artacak
Sinan Ekşi, 'Yılbaşından itibaren kur kaynaklı zamlarla ÖTV'deki olası artışın etkisiyle cep telefonu fiyatlarında ciddi yükselişlere şahit olacağız' dedi.
24.12.2016 17:47:26
Bursa'da 2 bin polisle asayiş uygulaması
Bursa'da 2 bin polisle asayiş uygulaması
Bursa’da 2 bin polisin katıldığı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada polis noktasına takılan 3 kişi gözaltına alındı
24.12.2016 17:41:58
'İkinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz'
'İkinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz'
Batman Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Yardımcısı Aksoy, '15 Temmuz'dan sonra ikinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz.' dedi.
24.12.2016 17:29:47
Türkiye’ye getirilen yaralı sayısı 220’ye ulaştı
Türkiye’ye getirilen yaralı sayısı 220’ye ulaştı
Halep’in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye’ye getirilenlerin sayısının 220’ye ulaştığı bildirildi.
24.12.2016 17:11:07
Bursa’da göçük: 1 ölü
Bursa’da göçük: 1 ölü
Bursa’da 7 katlı bir binanın kanalizasyon bağlantı çalışmalarının yapıldığı sırada meydana gelen göçükte 1 kişi toprak altında kalarak can verdi.
24.12.2016 17:04:42
Seyir halindeki araca silahlı saldırı
Seyir halindeki araca silahlı saldırı
Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobile başka bir otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda otomobilin sürücüsü yaralandı.
24.12.2016 17:03:10
Çavuşoğlu: Eğitime daha fazla yatırım yapmalıyız
Çavuşoğlu: Eğitime daha fazla yatırım yapmalıyız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Gelecek nesilleri FETÖ gibi hastalıklı örgütlerin elinden kurtarmak için eğitime her zamankinden daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.' dedi.
24.12.2016 17:00:18
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Merkel'den garip 'terör' kararı: Sınırdışı edilecekler
Merkel'den garip 'terör' kararı: Sınırdışı edilecekler
TSK'dan IŞİD'e büyük darbe
TSK'dan IŞİD'e büyük darbe
İsrail: ABD İsrail'i terk etti
İsrail: ABD İsrail'i terk etti
Bakan açıkladı: 3 askerimiz IŞİD'in elinde
Bakan açıkladı: 3 askerimiz IŞİD'in elinde
Erdoğan: Haftalarca bana saldırdılar
Erdoğan: Haftalarca bana saldırdılar
ABD resmen ilan etti!
ABD resmen ilan etti!
Belçika'dan tartışılacak 'PKK' kararı
Belçika'dan tartışılacak 'PKK' kararı
Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı açıklandı
Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı açıklandı
''Görüntüler gerçek mi bilmiyoruz''
''Görüntüler gerçek mi bilmiyoruz''
BMGK'dan İsrail'e: 'Derhal durdurun'
BMGK'dan İsrail'e: 'Derhal durdurun'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kayyumdan borç tepkisi: 'Nereye gitti bu paralar?'
Kayyumdan borç tepkisi: 'Nereye gitti bu paralar?'
FETÖ şüphesi o sektöre de sıçradı
FETÖ şüphesi o sektöre de sıçradı
Barzani: PKK'ya gerekirse güç kullanırız
Barzani: PKK'ya gerekirse güç kullanırız
BMGK'dan İsrail'e: 'Derhal durdurun'
BMGK'dan İsrail'e: 'Derhal durdurun'
SRC belgesi olmayana ceza: Süre doldu
SRC belgesi olmayana ceza: Süre doldu
''Görüntüler gerçek mi bilmiyoruz''
''Görüntüler gerçek mi bilmiyoruz''
BM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilir
BM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilir
Belçika'dan tartışılacak 'PKK' kararı
Belçika'dan tartışılacak 'PKK' kararı
Rize'de Atatürk Heykeli yeni yerine taşındı
Rize'de Atatürk Heykeli yeni yerine taşındı
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları