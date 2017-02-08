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Büyükşehir Meclisi Şubat Ayı Toplantısı başladı
08.02.2017 17:05:01

Büyükşehir Meclisi Şubat Ayı Toplantısı başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, başladı. Toplantıda, Yeni İlçe ve Köy Garajının 2030 yılına kadar belirlenen kira karşılığında MOTAŞ'a devredilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, başladı. Toplantıda, Yeni İlçe ve Köy Garajının 2030 yılına kadar belirlenen kira karşılığında MOTAŞ'a devredilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Başkanlığında Meclis Salonunda saat 14.00'de yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gündem dışı maddelerin gündeme eklenmesinin ardından, maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemde bulunan maddelerin bir kısmı görüşülerek karara bağlanırken, bir kısmı ertelendi, bir kısmı ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri içerisinde yer alan Yeni İlçe ve Köy Garajının 2030 yılına kadar belirlenen kira karşılığında MOTAŞ'a devri kabul edilirken, Battalgazi İlçesi Hacıyusuflar Mahallesinde bulunan parselin elektrik borcu ile birlikte Hacıyusuflar Sulama Kooperatifine devri komisyon raporu doğrultusunda kabul edildi. Serbest Geçiş Kartları ile ilgili olarak da postacı ve TUİK tarafından belirlenen geçici görevlilerin yararlanması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca talep halinde D4 yetki belgesi sahiplerine J plaka tahsisi de komisyon raporu doğrultusunda meclis tarafından kabul edildi.

Tarihi caminin sokaklarını Büyükşehir düzenleyecek

Büyükşehir Belediye Meclisi, Arapgir İlçesi Namık Gedik Caddesi ve tarihi Mir Liva Camii koruma alanında kalan sokakların sağlıklaştırmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını da karara bağladı.

2. Birleşim 14 Şubat'ta

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat Ayı Toplantısının 2. birleşimi ise 14 Şubat Salı günü saat 14.00'de yapılacak.

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