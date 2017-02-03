03.02.2017 12:42:44

Büyükşehir, köy yollarını beton yol haline getiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köy yollarını yenileme çalışmalarına hız verdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köy yollarını yenileme çalışmalarına hız verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köy yollarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç köyü birbirine bağlayan grup köy yolarında çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, beton yol uygulamaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İzmit ilçesine bağlı Arpalık-İhsaniye-Kısalar köyleri arası grup yolu betonla kaplanıyor. 4 bin 800 metre uzunluğundaki grup köy yolu ekiplerin çalışmalarıyla 6 buçuk metre genişliğinde beton yol haline getiriliyor. Çalışma kapsamında 4 bin 800 metrelik yol bölümünde toplam 4 bin 500 metreküp beton kullanılacak.