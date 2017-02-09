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Büyükşehir İtfaiyesi artık daha güçlü
09.02.2017 12:52:21

Büyükşehir İtfaiyesi artık daha güçlü

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde doğal afetlere karşı hızlı ve etkili müdahale edebilmek için alınan tam donanımlı 6 itfaiye aracı daha hizmete girdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde doğal afetlere karşı hızlı ve etkili müdahale edebilmek için alınan tam donanımlı 6 itfaiye aracı daha hizmete girdi.

Toplamda 13 milyon TL tutarındaki araçların ilçelere teslim törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, itfaiyecilerin pratik ve teorik eğitimlerinin de büyük önem taşıdığını kaydetti. Yangın gibi doğal afetlere daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek, halkın can ve mal kayıplarını en eza indirmek amacıyla itfaiye teşkilatı güçlendiriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesince ilçelere dağıtılmak üzere alınan tam teşekküllü 18 aracın son 6 adedi de geldi. İlkadım, Bafra ve Çarşamba bölgelerine dağıtılacak son teknoloji ürünü araçlar, itfaiye teşkilatına büyük güç kazandıracak.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapılan teslim törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin ile itfaiyeciler katıldı. Teslim töreninde araçların özelliklerini tanıtan Daire Başkanı Rıza Zengin, bu araçların gelmesi ve mevcut araçlardan bazılarının da ilçelere kaydırılmasıyla tüm Samsun genelinde itfaiye hizmetlerinin en etkin şekilde yürütüleceğini söyledi. Zengin, her türlü afete karşı Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının tam donanımlı hale geldiğini kaydetti.

Yeni araçlar hakkında bilgi veren İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Almanya-Avusturya işbirliği ile üretilen itfaiye araçlarımız, belediyelerimize teslim edildi. Bu günden itibaren hizmete başlayacaklar. Samsun geneline hizmet verecek tam donanımlı 1 adet kurtarma aracımız, her türlü afet durumunda görev yapacak özelliklere sahip. 2 adet alınan ilk müdahale kurtarma ve söndürme aracı, İlkadım ve Bafra bölgelerinde, 1 adet 56 metre yüksekliğe çıkabilen asansörlü merdiven aracı, tahliye ve söndürme amaçlı kullanılacak olup İlkadım bölgesinde, 1 adet 44 metre yüksekliğine çıkabilen merdiven aracı hem söndürme hem de kurtarma amaçlı Çarşamba bölgesinde hizmet verecek. 32 metre mafsallı merdiven aracı da dar sokaklar dikkate alınarak tahliye ve söndürmede etkin rol oynayacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ise yeni itfaiye araçlarının gelmesiyle teşkilat alt yapısının daha da güçlendirildiğini kaydetti. Teknik özellikler bakımından büyük üstünlüklere sahip olan bu araçları kullanacak itfaiye erlerinin de eğitimli olması gerektiğinin altını çizen Arlı, "İlçelerimizin büyükşehir belediyesine bağlanmasının ardından eksik olan itfaiye araçlarımızı tamamlama yoluna gittik. 18 araç siparişi vermiştik. 12 tanesi ise gelmişti. Şimdi de kalan 6 tanesi daha geldi. Bunları ilçelere göndereceğiz. İnşallah olmaz ama bundan sonra her hangi bir yangın vakasına daha hızlı ve etkili müdahale etme imkanına kavuşmuş olduk. Tüm itfaiyeciler bu araçların ve teçhizatların kurslarını görecekler. Uygulamalı eğitimden geçecekler. Araçları test edecekler. Samsun'a ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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