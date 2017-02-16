16.02.2017 17:43:43

Büyükşehir'in eğitim yatırımlarından KYK Esmek açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim yatırımlarından KYK ESMEK düzenlenen törenle açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yaptırılan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ESMEK) üniversiteli gençler yeni meslek sahibi olacak.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim yatırımlarından KYK ESMEK düzenlenen törenle açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yaptırılan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ESMEK) üniversiteli gençler yeni meslek sahibi olacak.Şimdiye kadar kentte on binlerce kursiyerin mezun olduğu ESMEK, şehrin iktisadi hayatına yön vermeye devam ediyor. KYK ESMEK'in açılışında konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ESMEK ve Bilgi Evlerini, Yakutiye ve Çifte Minareli Medrese'nin ruhuna benzetti. Başkan Öz, "Bu yapıları görünce heyecanlanıyorum. Bu bina atıl durumdaydı. Benim Daire Başkanı olduğum dönemde KYK Müdürümüz Salih Bey ile binayı gezdiğimizde atıl durumdaydı. Şimdi bakıyorum çok güzel olmuş. Bu kadar değişimine doğrusu şaşırdım. Muhteşem bir bina olmuş. Öğrencilerimizin bunlardan azami derecede faydalanacaklarını düşünüyorum. Şehir içinde de bu tür yapımlar gerçekleşti. Ben Bilgi Evlerini ve ESMEK'leri Yakutiye ve Çifte Minareli Medrese'nin ruhuna benzetiyorum. Çok hayırlı işler gerçekleşiyor. Başkanımızın hizmetlerini bu şehrin gençleri unutmayacaktır. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.Başkan Sekmen eğitim yatırımlarının önemini anlattıESMEK'lerin amacına uygun şekilde kullanıldığını ve meslek edinme için önemli aşamaların kaydedildiğini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, şunları kaydetti: "3 yıla yakın süredir Erzurum'da sosyalleşme adına önemli aşama kaydettik. Bizden evvel bu alanda hizmet veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin içinde ESMEK'in çok ayrı bir yeri var. Günümüzde meslek edinme çok önemli. Bir diploma almış olabilirsiniz ama bir mesleğiniz yoksa sorunlar başlıyor. Bugüne kadar bu işlerin başındaki isim olan ve emekli olduktan sonra siyasete atılarak İl Başkanlığına getirilen değerli Başkanımız Mehmet Emin Öz Beyefendinin de eğitim yatırımlarında çok emeği var. Gerek Bilgi Evlerinin gerekse ESMEK'lerin bu denli gelişmesinde şüphesiz Başkanımızın emekleri de çoktur. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bu atıl binanın bu derece güzel bir hale getirilmesinde emek veren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah üniversiteli öğrencilerimiz, buralarda verilecek olan eğitimleri en verimli şekilde kullanacaktır."Yapılan konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, KYK Bölge Müdürü Salih Kaygusuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ve diğer katılımcılar açılış kurdelesini kesti. Ardından davetliler, ESMEK binasında oluşturulan meslek sınıfları ve kütüphaneyi gezdi.