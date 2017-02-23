23.02.2017 13:22:08

Büyükşehir'in 11 milyon TL'lik Yeni Makine ve İkmal Hizmet Binası inşaatını tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Duraliler Mahallesi'nde 11 milyon lira yatırım bedelli Yeni Makine ve İkmal Hizmet Binası inşaatını tamamladı. Tefrişatı ve çevre düzenlemesi devam eden binaya Mart ayında taşınma işlemi gerçekleşebilecek.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Duraliler Mahallesi'nde 11 milyon lira yatırım bedelli Yeni Makine ve İkmal Hizmet Binası inşaatını tamamladı. Tefrişatı ve çevre düzenlemesi devam eden binaya Mart ayında taşınma işlemi gerçekleşebilecek.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden yatırımlarından birisi olan Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının inşaatı tamamlandı. ASAT Genel Müdürlüğü binası yanındaki alanda hizmet veren makine ikmal atölyeleri Duraliler Mahallesi'ndeki yeni adresine taşınmak için artık gün sayıyor. Yaklaşık 11 milyon lira yatırım bedelli proje ile 14 bin 500 metrekare kapalı alanda hizmet verecek yeni ikmal binası içerisinde akaryakıt istasyonu, atölye binası, ofis binaları, yemekhane ve dinlenme tesisleri ile boyahane, yağ deposu binası bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi yetkilileri, idari ofislerin de bulunduğu mekanik elektrik ve elektronik aydınlatma işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Çevre düzenlemesinin devam ettiğini belirten yetkililer, tefrişat işlemine başlanacağını, Mart ayı içerisinde taşınma işleminin gerçekleşebileceğini söyledi.Yerine Ulu Cami projesi yapılacakMakine ikmal atölyelerinin taşınmasıyla boşalacak alana Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in "En önemli eserim" dediği Antalya Ulu Camii Projesi ve İslam Sanatları Müzesi' yapılacak. ASAT yanındaki eski Köy Hizmetleri alanında yükselecek olan 10 bin kişilik kapalı, 20 bin kişilik açık ibadet alanına sahip olacak Ulu Cami Projesi Antalya'nın en önemli kazanımlarından bir tanesi olacak. Bir yaşam merkezi olarak hazırlanan proje alanında 450 kişilik konferans salonu, 108 kişilik toplantı salonu, fuaye, kafeterya, kütüphane, şadırvan, gasilhane, morg, abdesthaneler, teknik-idari ofisler, çocuk oyun- bakım üniteleri ile 700 araç kapasiteli otoparkın yanı sıra taziye ve cenaze alanı da bulunuyor.