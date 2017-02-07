07.02.2017 11:02:39

Büyükşehir İmar Komisyonundan AK Parti'li Öz'e cevap

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Hasan Yörük, AK Parti'li Abdurrahman Öz'ün iddialarıyla ilgili yaptığı açıklama yaptı.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Hasan Yörük, AK Parti'li Abdurrahman Öz'ün iddialarıyla ilgili yaptığı açıklama yaptı.Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Hasan Yörük, yaptığı açıklamada; "AKP Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz basına verdiği beyanatta Aydın Merkez için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması planlandığı iddia edilen yüzme havuzu ve kapalı spor salonu için düşündükleri yerlerin birinci sınıf tarım arazisi olmasından dolayı imar uygulaması yapılamadığından bu yüzden de yatırımın yapılamadığından bahsetmektedir.Oysa ki; 1.sınıf tarım arazileri ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tarım kullanımını kaldırmak gibi yetkisi olmadığı gibi, yine Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesinde yer alan muhtelif parsellere yönelik olarak gelen talebe karşılık 2011 yılında 301 sayılı meclis kararı ile imar durumunun spor tesisine dönüştürülmesi kabul edilmiştir.Dolayısı ile 2011 yılında Aydın Belediyesi imar planı değişikliğini onaylamış ve o tarihten buyana Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a hizmet edecek bu tesisin temeli dahi atılamamıştır. Ayrıca Öz; Aydın'dan o kadar kopuk ki Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı, açık yüzme havuzu ve spor tesisleri yaptığından, temmuz ayında da açılışının olduğundan, bir başka kapalı spor salonunun da projesinin çizildiğinden dahi bi haber" denildi.