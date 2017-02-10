SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Büyükşehir Hasköy ve Kavacık'ta sorunları yerinde tespit etti
11.02.2017 06:54:39

Büyükşehir Hasköy ve Kavacık'ta sorunları yerinde tespit etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile daire başkanları, Nazilli'nin Kavacık ve Hasköy mahallerini ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen heyet, muhtarların taleplerini not alırken, mahalle sakinlerine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile daire başkanları, Nazilli'nin Kavacık ve Hasköy mahallerini ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen heyet, muhtarların taleplerini not alırken, mahalle sakinlerine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla Nazilli'ye gelen Genel Sekreter Vekili Ertuğrul Yemen, Yol Şube Müdürü Onur Yılmaz, ASKİ Su Kanalizasyon Daire Başkanı Hakan Olgaç, Meclis Üyeleri Barış Altıntaş ve Necmettin Ünüvar,Nazilli'nin Kavacık ve Hasköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

"Sıfır Eksikle Hizmetlere Devam Edeceğiz"

Meclis Üyesi Barış Altıntaş, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun verdiği talimatlar doğrultusunda Aydın'ın bütün mahallelerini ziyaret ediyoruz. Daire başkanlarımızla birlikte sorumluluk alanımızda olan yerlerdeki vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz. Sorunların çözümü aşamasında hızlı bir şekilde başkanımızın talimatlarını uyguluyoruz. Aydın'daki 496 köyümüzün tamamını dolaşağız ve sıfır eksikle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarını uygulayarak yapılan hizmetleri yerinde takip ettiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Necmettin Ünvar ise, "Başkanımız bizlere görev verdi. Biz mahallelerimizi ziyaret ederek yapılan ve yapılacak olan hizmetleri sürekli olarak takip ediyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla Nazilli'nin Kavacık ve Hasköy mahallerini ziyaret ettik. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Beşiktaş otobüsüne saldırı!
Beşiktaş otobüsüne saldırı!
Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, Karabük'te taşlı saldırıya uğradı.
10.02.2017 22:50:55
Didim'de 61 kaçak yakalandı
Didim'de 61 kaçak yakalandı
Aydın'ın Didim İlçesi'nde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için hazırlık yapan 61 kaçak, sahil kenarında otobüs içinde beklerken yakalandı.
10.02.2017 22:17:01
Kenya'da ulusal afet ilan edildi
Kenya'da ulusal afet ilan edildi
Kenya'nın 23 bölgesinde etkili olan ve 3,7 milyondan fazla insanı etkileyen kuraklık nedeniyle 'ulusal afet' ilan edildi
10.02.2017 21:29:15
Uzunçayır metrobüs durağında vinç devrildi
Uzunçayır metrobüs durağında vinç devrildi
Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinç ağırlığa dayanamadı.
10.02.2017 20:56:33
50 milyon sterlinlik uyuşturucu kıyıya vurdu
50 milyon sterlinlik uyuşturucu kıyıya vurdu
İngiliz Ulusal Suçlar Dairesi (NCA), ülkenin doğusundaki Norfolk bölgesinde iki plajda 360 kilogram kokain bulunduğunu açıkladı.
10.02.2017 20:35:59
Yürümek alzheimer riskini düşürüyor
Yürümek alzheimer riskini düşürüyor
ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köseoğlu, 'Günde 1,5-2 kilometre, haftada 10-15 kilometre, toplam 3 saat süren nefesi hafif daraltan şekilde yapılan yürüyüş, hastalık riskini yarı yarıya azaltır.' dedi.
10.02.2017 20:17:46
Adana Kozan'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana Kozan'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10.02.2017 19:50:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'
'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'
TSK'dan Rusya'ya koordinat cevabı
TSK'dan Rusya'ya koordinat cevabı
Ruhani'den ABD'ye mesaj: İran'a ve İranlılar'a saygı duymayı öğrenmeliler
Ruhani'den ABD'ye mesaj: İran'a ve İranlılar'a saygı duymayı öğrenmeliler
Türkiye'den ABD'ye Tel-Abyad şartı
Türkiye'den ABD'ye Tel-Abyad şartı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması: İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı
Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması: İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı
Madde madde yeni sistem neleri getiriyor?
Madde madde yeni sistem neleri getiriyor?
'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'
'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'
TSK'dan Rusya'ya koordinat cevabı
TSK'dan Rusya'ya koordinat cevabı
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Esed Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu yalanladı
Esed Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu yalanladı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları