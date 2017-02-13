13.02.2017 13:50:31

Büyükşehir Gaziantepspor'un deplasman hasreti devam ediyor

TFF 1. Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a farklı yenilerek play off'lara kalma şansını zora sokan Büyükşehir Gaziantepspor'da deplasman hasreti de devam ediyor.

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TFF 1. Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a farklı yenilerek play off'lara kalma şansını zora sokan Büyükşehir Gaziantepspor'da deplasman hasreti de devam ediyor.TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Büyükşehir Gaziantepspor, rakibine 4-1 gibi farklı bir skorla yenilerek play off şansını zora soktu. Mavi-beyazlı ekip, aldığı bu mağlubiyetle deplasmandaki galibiyet hasretini ise 8 maça çıkardı.Son galibiyetini Mersin karşısında aldıLigde ilk deplasman galibiyetini Bandırmaspor karşısında alan mavi-beyazlılar, ikinci deplasman maçında ise Yeni Malatyspor'a 2-0 yenilerek ilk deplasman mağlubiyetini almış oldu. Son deplasman galibiyetini Mersin İdmanyurdu karşısında Ekigho, Muhammet Reis ve Uche Kalu'nun attığı gollerle 3-0'lık skorla alan Büyükşehir Gaziantepspor'un, bu maçtan sonra oynadığı 8 resmi maçta da yüzü gülmedi. Gaziantep ekibi, Adana Demirspor maçına kadar deplasmanda oynadığı son 7 maçta 4 mağlubiyet 3 beraberlik alırken, mavi-lacivertli takım karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle deplasman galibiyeti hasretini de 8 maça çıkardı.Büyükşehir Gaziantepspor'un bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle olmuştu:"Bandırmaspor: 1 - Büyükşehir Gaziantepspor: 2, Yeni Malatyaspor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0, Mersin İdmanyurdu: 0 - Büyükşehir Gaziantepspor: 3, Denizlispor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1, Boluspor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1, Balıkkesirspor: 0 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0, Manisaspor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0, Ümraniyespor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1, Giresunspor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1, Göztepe: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 2, Adana Demirspor: 4 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1."