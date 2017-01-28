28.01.2017 20:44:50

Büyükşehir Gaziantepspor evinde kazandı

TFF 1. Lig'in 19

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TFF 1. Lig'in 19.haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR3. dakikada ceza sahası çizgisinde Gökhan Alsan'ın vuruşunda top üst direkten auta gitti.11. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammet Reis, düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-036. dakikada Yiğit'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Sertaç'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.49. dakikada rakibine faul yapan Emre, hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılarak gördüğü kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı.56. dakikada Muhammet Reis'in pasıyla ceza sahasında rakipten sıyrılan Gökhan Alsan, düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 2-064. dakikada konuk ekipte Gökhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Üstün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-185. dakikada Muhammet Reis'in ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Tevfik'in penaltı noktası üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1KÜNYEStat: Gaziantep ArenaHakemler: Murat Özcan xx, Özgür Ertem xx, Gökmen Baltacı xxGaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak xx, Erhan xx, Rıza xx, Ahmet xx, Özgür xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Wadji xx (Ramazan dk. 74 x), Murat xx (Erdal dk. 69 x), Gökhan Alsan xx, Uche Kalu x (Tevfik dk. 83 x), Muhammet Reis xxYedekler: Necati, Muhammed, Uğur,EkighoTeknik Direktör: Metin DiyadinBandırmaspor: Okan xx, David xx (Droppa dk. 46 x), Yiğit x (Bilal dk. 59 x), Brinner xx, Gökhan Karadeniz xx, Da Silva xxx, Emre xx, Sertaç x, Gökhan Yılmaz xx, Bahri xx, Atabey xx (Üstün dk. 46 xx)Yedekler: Ali, Doğan, Serkan, FeridunTeknik Direktör: Feyyaz UçarGoller: Muhammet (dk. 11), Gökhan Alsan (dk. 56), Tevfik (dk. 85) (Büyükşehir Gaziantepspor), Üstün (dk. 66) (Bandırmaspor)Kırmızı Kart: Emre Güngör (dk. 49) (Bandırmaspor)Sarı kartlar: Gökhan Alsan, Erhan, Ahmet (Büyükşehir Gaziantepspor), Brinner Souza, Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor)(Kazım Uzunöz/İHA)