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20.02.2017 20:52:19
Büyükşehir Gaziantepspor'da şok istifa
Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2-1 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı
Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2-1 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı.
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