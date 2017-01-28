28.01.2017 21:25:08

Büyükşehir Gaziantepspor - Bandırmaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki teknik adam da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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TFF 1. Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki teknik adam da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.TFF 1. Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor sahasında Bandırmaspor 3-1 mağlup ederek 6 maç aradan ligde galibiyetle tanıştı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, uzun bir mağlubiyet serisinin ardından Bandırma galibiyeti ileri ki maçlar açısından çok iyi olduğunu söyledi.Haftalardır galip gelememenin sıkıntısını yaşadıklarını söyleyen Diyadin, "Oyun olarak iyi oynamamıza rağmen kazanamıyorduk. Bugün mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Bugün de maça özellikle ilk 12- 20 dakika iyi başladık. İkinci yarı oyun formatını değiştirerek etkili başladık. Rakip de 10 kişi kaldıktan sonra ciddi anlamda pozisyonlar bulduk. Maçın skoru 8- 10 olabilecek skor. Maalesef 2-1 uzun süre devam etti. Böyle maçlar Allah korusun dramatik de bitebilir. Özellikle sonucu tutma ve devam ettirme noktasında Muhammet Reis'in önemli katkısı oldu. Eksiklerimiz yine var. Skor üretmeye çözüm bulamadık. Mücadele ederek puan alabilirsiniz ama gol atmadan maç kazanamazsınız. Bu anlamda çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2- 3 gün içerisinde transferler yapacağız" dedi.Bandırmaspor cephesiBandırmaspor'da Teknik Direktör Feyyaz Uçar ise, oyuna kötü başladıklarını söyleyerek, "Son bir kaç haftadır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Geri düşmemizden sonra aslında tam da karşılık veremedik. Oyunun kaderini biraz değiştirmek istedik ama Emre'nin oyun dışı kalması bütün planlar alt üst etti. Deplasman sorununu çözmemiz lazım. Gerekirse yönetimle görüşeceğim; belki 1- 2 takviye daha isteyeceğim. Çünkü bu sıkıntıyı çözemezsek, ileride daha büyük problemler yaşayabiliriz. Genelde bugün iyi oynayan Gaziantep'ti.Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.