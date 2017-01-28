28.01.2017 15:47:15

Büyükşehir EMİTT fuarına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul'daki fuarın açılışında, kentin gastronomi, tarih, kültür, turizm, üretim ve ticarette taşıdığı özgün değerleri anlattı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Gaziantep standını ziyaret eden Fatma Şahin, burada ziyaretçilerle sohbet etti. Ayrıca, çeşitli ikramların yapıldığı standa görevli Gaziantep Büyükşehir Belediyesindeki yetkililer de ziyaretçilere tarih, turizm, kültür ve gurme şehir Gaziantep hakkında bilgi vererek, broşürler dağıttı. Fuarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gaziantep Ticaret Odası ve TÜRSAB Gaziantep işbirliğinde hazırlanan Gaziantep standında kokteyl verildi. Kokteylde birbirinden özel Gaziantep lezzetleri fuar katılımcı ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlayan 'Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı' kampanyasına her platformda destek vermeye çalıştıklarını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "Gaziantepliler her yerde el ele kent için çalışıyor. Başkanımız Fatma Şahin'in Gaziantep'i tanıtmaya yönelik çalışmalarını destekliyoruz ve kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT, bu yıl 70 bin metrekarelik 12 salonda 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşu ağırlıyor.Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan ve 29 Ocak Pazar akşamı sona erecek fuarı, 60 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.