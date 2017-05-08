09.05.2017 10:02:06

Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir Belediyesi Erciyes'te bulunan sosyal tesislerde tadilatlar yapacak. Konuyla ilgili ihaleye altı firma katıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Büyükşehir Belediyesi Erciyes'te bulunan sosyal tesislerde tadilatlar yapacak. Konuyla ilgili ihaleye altı firma katıldı.Erciyes'te bulunan sosyal tesislerde muhtelif tadilatlar yapım işi ihale edildi. Yaklaşık maliyeti 528 bin 806 TL olarak belirlenen ihaleye altı firma katılarak teklif verdi.İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:Ayşegül Nebiha Aydın: 385 bin 503 TLDoğanay İnşaat: 433 bin 791 TLEren İnşaat: 446 bin 215 TLÖm-Er İnşaat: 461 bin 207 TLSağlam Ticaret: 496 bin 883 TLADS Plan Proje: 589 bin 638 TLİhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.