23.02.2017 11:53:20

Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir Belediyesi tramvay güzergahındaki yaya geçişleri etrafına seperatör yapılması işi için ihale yaptı. İhaleye dokuz firma katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi tramvay güzergahındaki yaya geçişleri etrafına seperatör yapılması işi için ihale yaptı. İhaleye dokuz firma katıldı.Büyükşehir Belediyesi'nce tramvay güzergahındaki yaya geçitleri etrafına yapılacak seperatör işi için gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyeti 350 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:Aydın İnşaat: 218 bin 400 TLŞaban Yılmaz Özkeşkek: 267 bin 850 TLŞeref Arık: 308 bin 360 TLCantaş Doğal Yapı: 334 bin 250 TLMustafa Cingöz: 338 bin TLADS Plan Proje: 419 bin 625 TLOğuzhan Yörük: 424 bin TLOğuz İnşaat: 501 bin 250 TLEnver Zeki Eren: 508 bin 625 TLİhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.