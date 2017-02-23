23.02.2017 11:53:20
Büyükşehir Belediyesi'nce tramvay güzergahındaki yaya geçitleri etrafına yapılacak seperatör işi için gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyeti 350 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Aydın İnşaat: 218 bin 400 TL
Şaban Yılmaz Özkeşkek: 267 bin 850 TL
Şeref Arık: 308 bin 360 TL
Cantaş Doğal Yapı: 334 bin 250 TL
Mustafa Cingöz: 338 bin TL
ADS Plan Proje: 419 bin 625 TL
Oğuzhan Yörük: 424 bin TL
Oğuz İnşaat: 501 bin 250 TL
Enver Zeki Eren: 508 bin 625 TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.
Büyükşehir'den ihale
Büyükşehir Belediyesi tramvay güzergahındaki yaya geçişleri etrafına seperatör yapılması işi için ihale yaptı. İhaleye dokuz firma katıldı.Büyükşehir Belediyesi tramvay güzergahındaki yaya geçişleri etrafına seperatör yapılması işi için ihale yaptı. İhaleye dokuz firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nce tramvay güzergahındaki yaya geçitleri etrafına yapılacak seperatör işi için gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyeti 350 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Aydın İnşaat: 218 bin 400 TL
Şaban Yılmaz Özkeşkek: 267 bin 850 TL
Şeref Arık: 308 bin 360 TL
Cantaş Doğal Yapı: 334 bin 250 TL
Mustafa Cingöz: 338 bin TL
ADS Plan Proje: 419 bin 625 TL
Oğuzhan Yörük: 424 bin TL
Oğuz İnşaat: 501 bin 250 TL
Enver Zeki Eren: 508 bin 625 TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.