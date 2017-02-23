23.02.2017 16:23:40

Büyükşehir'den Hadim'e örnek caddeler

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Hadim ilçesinde 3 ana caddeyi altyapısı, kaldırımı, refüjü, bisiklet yolu ve kaliteli asfaltıyla örnek hale getirdi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Hadim ilçesinde 3 ana caddeyi altyapısı, kaldırımı, refüjü, bisiklet yolu ve kaliteli asfaltıyla örnek hale getirdi.Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası ile şehrin topyekun kalkınması için önemli yatırımlar yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya merkezdeki standardın ilçelerde de yakalanması için yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, bütün ilçelere altyapısı tamamlanmış, kaldırımı, refüjü, bisiklet yolu ve kaliteli asfaltıyla örnek caddeler kazandırdıklarını söyledi. Hadim ilçesinde Alanya, Hadimi ve Atatürk caddelerinin tamamlandığını kaydeden Başkan Akyürek, çalışmalarda 9.1 ton asfalt, 5 bin metrekare tretuvar kullanıldığını belirtti.Hadimde 2,5 kilometrelik ana cadde düzenlemesi 3.6 milyon liraya mal oldu.