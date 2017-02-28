28.02.2017 13:07:25

Büyükşehir'den dolandırıcılık uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, SMS göndererek, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, SMS göndererek, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.Belediyeden vatandaşlara gönderilen uyarı mesajında, "Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan yöneticilerin isimleri kullanılarak çeşitli kişi ve kurumlardan yardım ve bağış adı altında para talep edildiği yönendi ihbarlar gelmektedir. Dolandırıcı olduğu tahmin edilen bu kişilere itibar edilmemesi, elde edilen bilgilerin emniyet birimleriyle paylaşılması rica olunur" denildi.