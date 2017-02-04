04.02.2017 14:02:42

Büyükşehir'den doğru budama konusunda bilgilendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meyve ağaçlarını doğru budama konusunda bilgiler verdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meyve ağaçlarını doğru budama konusunda bilgiler verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, bilinçli budama yöntemlerinin ayrıntılarını paylaştı.Budama yöntemleri hakkında bilgiler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü görevlisi Hüseyin Tombuloğlu, "Öncelikle dikim aşaması önemlidir. Fidanlar bir yerden sökülüp başka bir yere dikilmeden önce kök ve uç dallarında toprağa dikildiğinde iyi besleme yapabilmesi için budama yapılır. Söküm sırasında kırılan dallar ve kopan kökler budanarak dikim yapılır. Bu budama yöntemimin amacı bitkiyi yaşatmak. Fidanlar toprağa tutunduktan sonraki evrede şekil, sonraki yıllarda büyümeye göre gençleştirme budaması yapılır. Fidan dikiminde en önemli etken genç fidanın dikilmeden önce kök ve üst dal budamasının yapılmasıdır. Bu uygulama sağlıklı bir şekilde yapılmazsa bitki gelişmesi gerçekleşmez ve kurur. Fidanın en önemli budaması kök ve üst budamadır" dedi.Ziraat teknikeri hakkında bilgiler veren Tombuloğlu, "Meyve fidanı budamaları ağaç uygun formu alana kadar sürekli olarak yapılır. Budama gobli ve lider budama şekli olarak iki şekilde uygulanır. Budamada iri dal kesiminde aşı macunu kullanılmalı. Ağacın ne kadar çok fazla ve gereksiz dalı alınırsa meyve verim oranı da o kadar artar. Meyve verimi ve budama ayrılmaz ikilidir. Meyve seyreltme budaması da budama türleri arasında sayılabilir. Bitkide çok meyve kaliteli olduğu anlamına gelmez. Ağaçta önemli olan standartlara uygun meyve üretimidir. Bu da meyve seyreltme budamasıyla yapılır" bilgisini verdi.