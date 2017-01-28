28.01.2017 12:22:21

Büyükşehir'den Çiftçilere Tarımsal Destek

Büyükşehir'den Çiftçilere Tarımsal Destek

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi çiftçilere tarım ve hayvancılık konularında teknik eğitim veriyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürlüğü, çiftçilere hayvan hastalıkları ve tarımsal desteklemeler konusunda eğitimler veriyor. Kar kış demeden çiftçinin ayağına giden Büyükşehir'in ekipleri, kırsaldaki mahallelerin tarımsal hizmetler açısından kalkınması için hayvan hastalıkları ve tarımsal desteklemeler hakkında toplantılar yapıyor. Çiftçilerden yoğun ilgi gören bu saha gezisi sayesinde bilgi ve becerilerini artıracak olan vatandaşların yapılan eğitim faaliyetleri sonrası tarım ve hayvancılık konusunda daha çok bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer, şu görüşlere yer verdi: "2017 yılı hibe ve kredilerden çiftçilerin yararlanması noktasında kurumumuz tarafından oluşturulan proje destek ekibi tarım ve hayvancılık konularında çiftçilere rehberlik ve yönlendirme hizmeti veriyor. Muhtarlarımızla koordineli olarak yürüttüğümüz toplantılarda ziraat mühendislerimizin sorunlara çözüm üretmesi ve tarımın geliştirilmesi için yıl boyu devam edecek olan bu çalışmalarımızın yanı sıra Belediyemize şahsen başvuran çiftçilerimize de bu destek sağlanacaktır. Tarımsal hizmetlerin geliştirilmesi için çiftçinin yanında olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yaz kış demeden bu hizmetlerine devam edecek. Gelecek olan talepler doğrultusunda iş programları hazırlayarak bu tip çalışmaları yaygınlaştıracağız."