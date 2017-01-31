31.01.2017 19:29:19

Büyükşehir'den Bandırma'ya 42 metrelik itfaiye aracı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüksek katlardaki yangınlara müdahale edebilmek için 42 metrelik merdivenli itfaiye aracı alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüksek katlardaki yangınlara müdahale edebilmek için 42 metrelik merdivenli itfaiye aracı alındı.Bandırma İtfaiye Grup Amirliği bünyesinde hizmet verecek aracın şu anda Almanya'da olduğu ve teknolojik techizatının tamamlanarak kısa sürede Bandırma'ya gönderileceği öğrenildi. 42 metre mafsallı hidrolik merdivenli aracın Bandırma ve çevresinde yüksek katlı binalarda çıkabilecek yangınlarda kullanılacağı ifade edildi. Bandırma Grup Amirliği bünyesindeki araçla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bünyesinde aynı özellikte 3 itfaiye aracı olacak.