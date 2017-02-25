25.02.2017 10:55:08

Büyükşehir'den, ahşap şekillendirme kursu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve teşvik çalışmalarının ardından kırsal ilçelerde yaşayan ev hanımlarının el becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları için yeni projeler sunmaya devam ediyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve teşvik çalışmalarının ardından kırsal ilçelerde yaşayan ev hanımlarının el becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları için yeni projeler sunmaya devam ediyor.Tarımdan hayvancılığa, arıcılıktan meyve yetiştiriciliğine kadar onlarca alanda gerçekleştirdiği projelerle kırsal ekonominin canlanmasında önemli adımlar atan Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı, bu kez de Çamlıdere'de kadınların meslek edinmesi ve el becerilerinin artması için ahşap şekillendirme kursu açtı.Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven, projenin amacının, "Çamlıdere'de, kadınların el sanatlarını geliştirmek, çeşitlendirmek, ağaç işçiliği ve oymacılığı sanatını artırmak, kadınların beceri kazanmalarını sağlamak ve kazandıkları becerileri mesleki yeterliliğe dönüştürmek" olduğunu söyledi.Ahşap kursundan bugüne kadar 49 kadının yararlandığını, halen devam eden ikinci dönem kursunda 24 kadının eğitim gördüğünü belirten Güven, Mart ayında yapılması planlanan 3. dönem kurslarına ise şimdiden 100'e yakın başvuru yapıldığını söyledi.Çocuklar için yüzde 100 organik boyalar kullanarak sağlıklı el yapımı, zeka geliştirici oyuncakların yanı sıra arı kovanları, balıklar, köpek kulübesi yapan kadınlar, ayrıca Kaymakamlık'tan bir seferlik aldıkları, kullanılmayan seçim sandıklarını da değerlendirdi.Kurslarda üretilen malzemeler, Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen alanlar ve fuarlarda kurulacak stantlarda satılacak. Ürünlerden elde edilen gelirler de kadınlara ait olacak.