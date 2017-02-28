28.02.2017 10:23:47

Büyükşehir'den 350 köye alt ve üst yapı hizmeti

Köylerden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerini alt yapıdan üst yapıya bir çok hizmet götüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda 7 taşra ilçesinde yaklaşık 350 köye toplu ulaşım, yol, GASKİ altyapı, arazi yolu, sosyal tesis, asfalt, mıcır, kilittaşı, sosyal tesis gibi alanlarda hizmet götürdü.

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Köylerden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerini alt yapıdan üst yapıya bir çok hizmet götüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda 7 taşra ilçesinde yaklaşık 350 köye toplu ulaşım, yol, GASKİ altyapı, arazi yolu, sosyal tesis, asfalt, mıcır, kilittaşı, sosyal tesis gibi alanlarda hizmet götürdü.Fatma Şahin'in göreve geldiği 3 yıldan buyana 7 taşra ilçesinde yaklaşık 350 köyde alt ve üst yapıda hizmetlerin büyük kısmını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının yanı sıra yaşam alanın vazgeçilmezlerinden olan ulaşımda da önemli çalışmalar yaptı.2014 yılından buyana taşra ilçelerinde ortalama 350 köyde kilittaşı, sıcak asfalt, yama, mıcır ve sathi kaplama gibi alanlarda hizmetlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; toplamda 650 kilo metre sathi kaplama ve 151 kilo metrede 250 bin ton sıcak asfalt serimi yaptı. Yine Büyükşehir Belediyesi bu 7 ilçe ile 350 köyde 380 bin ton asfalt yama kullanarak bin 800 kilo metre yolun bakım ve onarımını yaptı.Köyleri çamur ve tozlu bir ortamdan kurtararak şehir merkezi ile aynı seviyeye getirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda köyden mahalleye dönüşen birimlerde de kilittaşı yaptı. Büyükşehir Belediyesi, ortalama 350 köyde toplam 960 bin 560 metrekare alanda kilittaşı yaptı.Mıcır ihtiyacı olan köylere mıcır kullanan Büyükşehir Belediyesi, bu köylere toplamda 3 bin kamyon mıcır kullandı.215 köye 27 otobüs hattı açıldıKanalizasyon, kilittaşı, yol, kaldırım, sosyal tesis, park, su deposu, asfalt gibi hizmetlerin yanında ulaşımıda aksatmayan Büyükşehir Belediyesi, köylerden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerine otobüs seferleri düzenledi. Bu doğrultuda geçen yıl içerisinde 215 köye 27 güzergahta 28 araçla 1 milyon 327 bin 500 yolcuyu köyden şehir merkezine taşıdı.Her ilçeye bir "Büyükşehir Parkı"İlçelerde yeşil alan ve park ihtiyacını gidermek amacıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, her ilçeye bir tane park yaptı. Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ve Nurdağı ilelerine "Büyükşehir Parkı" yapan Büyükşehir, bu ilçelerde vatandaşları sosyal belediyecilik hizmetine katkı yaptı.Taziye evleri vatandaşın yükünü hafifletiyorVatandaş odaklı çalışmalarını taşra ilçelerine ve yeni mahalleye dönüşen köylere kadara götüren Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerin yanı sıra taşra ilçelerinde de taziye evleri yaptı.Araban'a 3, İslahiye'ye 3, Karkamış'a 3, Nizip'e 5, Nurdağı'na 3, Oğuzeli'ne 3 ve Yavuzeli'ne 3'er adet taziye evi yapan Büyükşehir, cenazesi olan vatandaşların acılarına ortak olarak yüklerini hafifletti.1 milyon metre içme suyu hattı döşendiYine taşra ilçelerinde ve köylerde GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alt yapıda içme suyu, kanalizasyon, kuyu ve arıza çalışmaları da yapıldı.7 ilçenin 350 mahallesinde 1 milyon 183 bin 930 metre içme suyu hattı yapan GASKİ Genel Müdürlüğü, 675 bin 950 metre de kanalizasyon hattı yaptı. 497 adet kuyu açan GASKİ, 105 binin üzerinde içme suyu ile kanalizasyon hattında arıza yaptı.Son 3 yılda 2 tanesi ileri biyolojik, 10 tanesi paket arıtma olmak üzere 12 tane atık su arıtma tesisi yapan GASKİ, atık su alanında da taşralara hizmet götürdü.650 km arazi yolu yaptıKöylerden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde vatandaşların arazilerine gidebilmeleri için arazi yolları da açan Büyükşehir Belediyesi, taşra ilçelerine bağlı köylerde son 3 yılda 615 kilo metre arazi yolu açtı.Uğurova Köyü Muhtarı Abdurrahman Boybeyi, köyüne güzel hizmetlerin yapıldığını ifade ederek, "Kilit taşımız yapıldı. Köye otobüsümüz de geliyor. Dokuzyol ile Uğurova Köyü arası çok bozuktu, bu yollarımız asfaltlandı Yetkililere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.İslahiye Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan bir vatandaş ise kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığını ve kilittaşı döşemesinin yapıldığını aktardı.Gevence Köyü'nden Hasan Geçer de köyüne taziye evi yapıldığını ve köylünün bu durumdan çok memnun olduğunu ifade etti.