27.02.2017 12:58:03

Büyükşehir'de hizmet içi eğitim

Adana Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir zabıta personeline yönelik sertifikalı eğitim programı düzenledi. Zabıta personeli, Çağ Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlerden çeşitli konularda eğitim almaya başladı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir zabıta personeline yönelik sertifikalı eğitim programı düzenledi. Zabıta personeli, Çağ Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlerden çeşitli konularda eğitim almaya başladı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün, belediye personelinin kişisel gelişimine verdiği öneme binaen Zabıta Daire Başkanlığı, zabıta personeline yönelik Sertifikalı Kişisel Eğitim Programı başlattı. Program kapsamında ilk eğitim 75. Yıl Sanat Galerisi'nde verildi. Özellikle esnafla iç içe çalışan Büyükşehir zabıta personelinin, söz konusu eğitimle halkla iletişiminin zenginleşmesi ve gelişmesi amaçlanıyor. Böylece halka verilen zabıta hizmetinde kalitenin yükselmesi hedefleniyor.Çağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ydr. Doç. Dr. Murat Koç ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim İnan, Büyükşehir zabıta personeline kişisel gelişim, etkili iletişim, motivasyon, ekip çalışması ve çeşitli konularda eğitim verdi.İnan ve Koç, hitap ettikleri kitlenin dikkat yoğunluğunu uzun süre koruyacak şekilde verdikleri eğitimle, zabıta personeline önemli konularda bilgi aktardı.4 hafta sonu sürecek eğitim sonunda, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan ve programa katılan zabıta personeline sertifika verilecek.