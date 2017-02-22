22.02.2017 10:13:37

Büyükşehir bilardoda Türkiye üçüncüsü

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bilardo takımı, Türkiye 3 bant Bilardo Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bilardo takımı, Türkiye 3 bant Bilardo Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.Son iki yılın Üç Bant Bilardo Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi bu organizasyondan dolayı dünya çapında takdir toplarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bilardo takımı da başarılarına yenisini eklemeye devam ediyor.Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Üç Bant Bilardo Ligi'nde mücadele eden antrenör Zeki Çakal yönetimindeki Ümit Demircan, Muammer Rahmet, Mehmet Uz ve Sezgin Adıgüzel'den oluşan Üç Bant Bilardo takımı ligi üçüncü sırada bitirerek kürsüye çıkmaya hak kazandı.Bursa'ya bu kategoride bir ilki kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bilardo takımı sporcuları, kendilerine ve bilardo sporuna verdiği desteklerden dolayı da Recep Altepe'ye teşekkür ettiler.