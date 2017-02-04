04.02.2017 16:16:09

Büyükşehir Belediyespor'da moral motivasyon üst seviyede

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup takımlarından Adana Büyükşehir Belediyespor pazar günü oynayacağı Belen Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kendi tesislerinde son çalışmasını yapan Adana Büyükşehir Belediyespor puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik patron Tekin İncebaldır yönetiminde tüm hazırlıklarını büyük bir özveriyle tamamlayan takımda oyuncuların istekli ve yüksek moralli olması dikkat çekti.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup takımlarından Adana Büyükşehir Belediyespor pazar günü oynayacağı Belen Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kendi tesislerinde son çalışmasını yapan Adana Büyükşehir Belediyespor puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik patron Tekin İncebaldır yönetiminde tüm hazırlıklarını büyük bir özveriyle tamamlayan takımda oyuncuların istekli ve yüksek moralli olması dikkat çekti.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kendilerine her zaman destek olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Tekin İncebaldır, Belen Belediyespor maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.Ligde 29 puanla ikinci sırada olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, 'İnşallah pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmadan alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Oyuncularımıza her zaman güveniyoruz. Galip ayrılarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz' diye konuştu.Adana Büyükşehir Belediyespor-Belen Belediyespor karşılaşması 5 Şubat Pazar günü saat 14'teKayhan Kaynak Kardeşler Stadı'nda oynanacak.