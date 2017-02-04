04.02.2017 17:05:52

Büyükşehir Belediyesinden Zona Hastasına yatak yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesinde yaşayan Zona hastasına yatak hediye etti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesinde yaşayan Zona hastasına yatak hediye etti.Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi, Gümüşlü Mahallesinde yaşayan Zona hastası olan Şerife Maydos'a hayatının geri kalanını rahat geçirebilmesi adına hasta yatağı hediye etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İlçe Koordinatörü Mahmut Bilgiç, "Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi olarak ilçede yardıma muhtaç ailelere olan desteklerimiz devam edecektir. İhtiyaç sahibi ailelere yatak yardımında bulunduk" dedi.