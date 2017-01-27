27.01.2017 16:41:57

Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor, taraftarlarını yeni stadyuma taşıyacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadyumunda oynayacak olduğu tüm müsabakaların öncesi ve sonrasında ring seferleri ile toplu taşımacılık yapacak. Maç öncesi her 20 dakikada bir gerçekleştirilecek olan seferlerde şehir için otobüs tarifesi uygulanacak.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadyumunda oynayacak olduğu tüm müsabakaların öncesi ve sonrasında ring seferleri ile toplu taşımacılık yapacak. Maç öncesi her 20 dakikada bir gerçekleştirilecek olan seferlerde şehir için otobüs tarifesi uygulanacak.Otobüs seferleri maçlardan 3 saat önce başlayacakBüyükşehir belediyesinin maç öncesi ve maç sonrası toplu taşıma faaliyeti, 29 Ocak Pazar Günü, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk müsabaka olan Trabzonspor - Gaziantepspor müsabakası ile start alacak. Şenol Güneş Spor Kompleksine toplu taşıma faaliyeti tüm maçlar öncesinde karşılaşmaya 3 saat kala başlayacak. Bu kapsamda Pazar günü 16.00'daki Trabzonspor - Gaziantepspor müsabakası öncesinde saat 13.00'da Büyükşehir Belediyesi ring seferlerine start verecek.20 dakikada bir otobüs kalkacak29 Ocak Pazar Günü Tanjant Yolu Baro Binası yanından hareket edecek olan otobüsler, sırasıyla Pazarkapı Sahil Peronu, Merkez PTT ve Avni Aker Stadyumu'na uğradıktan sonra Tanjant Yolu üzerinden Şenol Güneş Spor Kompleksine ulaşacak. Maç öncesi ring seferleri her 20 dakikada bir gerçekleştirilecek. Büyükşehir belediyesi otobüsleri maç sonrası ise Akyazı dolgu alanının batı tarafında bulunan otobüs park alanından hareket edecek ve Tanjant Yolu üzerinden Meydan'a (Baro binası yanı) ulaşacak.Gümrükçüoğlu: "Stadyumu hınca hınç dolduralım"Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor'un yeni stadyumunda oynayacağı tüm maçlar için toplu taşıma çalışmalarını planladıklarını kaydederek, Trabzonspor taraftarlarının stadyumu hınca hınç dolduracaklarına inandığını ifade etti. Trabzonspor'un yeni stadyum ile büyük bir yükseliş yakalayacağını belirten Gümrükçüoğlu, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni şehrimize, Trabzonspor'umuza kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Trabzonspor'un yeni stadyumundaki tüm maçları öncesinde ring seferleri ile stadyuma toplu taşımacılık yapacağız. Maç sonrasında taşımacılık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu taşımacılık faaliyetlerimizde şehir içi otobüs tarifesi uygulanacaktır. Yeni stadyumumuzu pazar günü hınca hınç doldurarak Trabzonspor tarihinde yeni bir sayfa açacağız" diye konuştu.