14.02.2017 10:52:46

Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ilk oturumunda 91 maddeyi görüşerek karara bağladı. Toplantıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetti ve gündemdeki 91 maddenin tamamı oy birliği ile kabul edildi.

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Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ilk oturumunda 91 maddeyi görüşerek karara bağladı. Toplantıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetti ve gündemdeki 91 maddenin tamamı oy birliği ile kabul edildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şubat ayı meclis toplantısının ilk oturumuna başkanlık etti. Toplantı öncesi yaptığı açıklamada 2017 yılında yapacakları yatırımlarla ilgili meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştireceklerini dile getiren Başkan Çelik, bu toplantının hemen ardından projeleri kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi."Ses getirecek yatırımlar yapacağız"2017 yılında da Türkiye'de ses getirecek yatırımlar yapacaklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, ilkleri ve enleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'ye davet ettiği icracı bakanların ziyaretlerine ilişkin de bilgi veren Başkan Çelik, "Önce Orman ve Su İşleri Bakanımız, ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız daha sonra da Gençlik ve Spor Bakanımız geldi. Bakanlarımızın Kayseri ziyaretlerinde belediyemiz ev sahipliğini üstlendi. Üç Bakanımızla da verimli toplantılar yaptık. Bu toplantılara çok iyi hazırlanıyoruz. Bakanlıklardan ne isteyeceksek usulüne göre istiyoruz. Ulaştırma Bakanımızdan aldığımız sadece Raylı Sistem Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hattı'nın bedeli 100 milyon TL. Gençlik ve Spor Bakanımızdan da aynı şekilde projelerimize destek aldık" dedi."Kayserispor'u tebrik ediyorum"Meclis toplantısında gündeme geçmeden önce Kayserispor'un başarısına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayserispor'a sahip çıkan herkese teşekkür etti. Kayserispor yönetimini, başarılı bir takım kuran Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı ve futbolcuları gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayan Başkan Çelik, "Fenerbahçe maçında alınan galibiyet tesadüf deniyordu. Galatasaray'a karşı İstanbul'da alınan galibiyet tesadüf olmadığını gösterdi. Kayserispor, inşallah başarısını sürdürerek iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.91 madde görüşüldüBüyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısının ilk oturumunda 91 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda AGÜ Spor Kulübü Bayan Basketbol Takımına başarılarından dolayı maddi destek sağlanması konusu da ele alındı. Konuyla ilgili madde görüşülmeden önce Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, takımla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi ve meclis üyeleri ile Kayserilileri 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Avrupa Kupası maçını izlemeye davet etti. Ömer Yağmur, AGÜ Spor'un Avrupa'da seyirci rekorunu elinde bulundurduğunu kaydetti. Açıklamaların ardından AGÜ Spor'a başarılarından dolayı ödül verilmesi oy birliği ile kabul edildi.60 bin kişiye kitap dağıtılacakMeclis toplantısında İtfaiye Teşkilatına yeni araç alımları, ilçeler ve kent merkezindeki ihtiyaçların giderilmesi için yeni cenaze nakil araçları alımı gibi konular da karara bağlandı. Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü arasında gerçekleştirilen bir protokol doğrultusunda yapılacak anlamlı bir hizmet de görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, hain örgütlerin yaptığı tahribata da dikkat çekerek dinimizin daha iyi öğrenilmesi için önemli bir çalışma yapacaklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının İslamiyet'in en temel konularıyla ilgili bir eser yayımladığını ifade eden Başkan Çelik, "Bu eseri belediye olarak Lise 1, 2 ve 3'üncü sınıfların tamamına dağıtacağız. Yaklaşık 60 bin öğrenciye ulaşacak kitaplardan İl Müftülüğümüz ödüllü bir sınav yapacak. Böylece kitabın okunmasını da sağlamaya çalışacağız" dedi.Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında ek gündem maddeleriyle birlikte 91 madde karara bağlandı. Maddelerin tamamı meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.