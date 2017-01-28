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Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına şefkat eli
28.01.2017 12:24:19

Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına şefkat eli

Mersin Büyükşehir Belediyesi, başıboş kedi ve köpeklerin daha rahat ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amacıyla mevcut barınağa ek olarak 'Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi' kuruyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, başıboş kedi ve köpeklerin daha rahat ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amacıyla mevcut barınağa ek olarak 'Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi' kuruyor.

Sahipsiz hayvanlara şefkat eli uzatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gözne yolundaki mevcut barınağa ek olarak hizmet verecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşasına başladı. Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin her türlü sağlık, yemek ve barınma ihtiyacı karşılanırken, bakımevi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek ek bölmelerin yaz aylarında tamamlanarak hayvanların hizmetine sokulacağı kaydedildi. Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hayvanların daha iyi ve hastane ortamında daha geniş kapasiteli bir merkezde yaşamalarını sağlamak amacıyla kısa süre sonra faaliyete başlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, inşaat alanını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kocamaz, "Toroslar ilçesine bağlı Çamlıdere Mahallesi'nde 230 dönümlük bir arazide başlayan bu inşaatımız tüm hızıyla sürüyor. Burada yürüttüğümüz projede geniş alanları doğru ve etkin olarak kullanmak için şu anki barınağın bulunduğu yerler dâhil olmak üzere toplam 230 dönümlük araziyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 49 yıllığına kiraladık. Kedi ve köpeklerin daha kaliteli bir şekilde sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için gerekli en ince ayrıntıları dahi düşünerek başladığımız bu projeyi, yaz aylarında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Kedi ve köpeklerin doğal ortamlarında yaşayabilecekleri ormanlık alanların da barınağın bünyesine eklendiğini aktaran Kocamaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız bu projede bölümlere 'miyav' ve 'hav' kasabası adını vereceğiz. Miyav ve hav kasabasında hayvanlar doğal yaşam ortamlarından uzaklaştırılmadan, kulübeleri ağaçlar arasında, gölgelik alanlarda kalacak şekilde ayarlanacak. Ziyaretçiler sadece hayvanları sahiplenebilmek için değil, aynı zamanda hayvanları görebilmek için de barınağı ziyaret edebilecek. Bu amaçla ziyaretçiler için gerekli olan oturma alanları da tertip edilecek. Hayvanların her türlü ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek için yeni yapılacak olan merkezde kedi evlerini içeren 400 kapasiteli binalar ile yaklaşık bin köpeklik bakım evi kısmı yer alacak. Devlet Hastanesi gibi işlemesi düşünülen hayvan hastanesinde karantina, müşahede, yoğun bakım odaları ile röntgen ve tıbbi bölümler de yer alacak. 16 ilçeye de hitap edecek olan barınakta, hayvanların yaş gruplarına, sağlık durumlarına ve mizaçlarına göre ayrı ayrı bölümler aktif bulunacak. Anneli yavru kedi ve yavru köpek, annesiz yavru kedi ve yavru köpek, hastalıkları ve mağduriyetleri olanlar, sahiplenilecek olan hayvanlar ayrı ayrı barınacak şekilde yaklaşık 40 bölüm yer alacak" diye konuştu.

Barınakta ayrıca tehlike arz eden türlerden Pitbul, Brezilya Tosa ve Arjantin Dogo gibi sahiplenilmesi ve üretilmesi yasak olan tehlikeli hayvanların, ömür boyu yaşayabilecekleri bir ortam sağlanacak.

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