16.02.2017 14:39:34

Büyükşehir Belediyesi sağlıklı aile yapısı için eğitim başlatıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftlerde, sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması ve ailenin devamlılığının sağlanması amacıyla 'Sertifikalı Evlilik Öncesi Eğitim Uygulaması' başlatıyor.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftlerde, sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması ve ailenin devamlılığının sağlanması amacıyla "Sertifikalı Evlilik Öncesi Eğitim Uygulaması" başlatıyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, "Sertifikalı Evlilik Öncesi Eğitim Uygulaması" başlatılıyor. Proje kapsamında çiftlerin, sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması ve ailenin devamlılığının sağlanmasına yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilmesi hedefleniyor. Eğitimler, "Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi" sertifikasına sahip eğitimciler tarafından verilecek.Sertifika verilecekDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne nikah için başvuranlardan "Evlilik Öncesi Eğitim" sertifikası istenecek. Sertifikaları olmayan çiftler, "Sertifikalı Evlilik Öncesi Eğitimi" almaları için Diyarbakır Aile ye Sosyal Politikalar İI Müdürlüğü'ne yönlendirilecek. Eğitimler, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki toplantı salonunda hafta içi mesai saatleri içerisinde verilecek. Eğitime girmeyen çiftler sertifika alamayacak. Verilecek eğitimin içeriği "evlilik öncesi ve ailenin devamı" konuları sabit olmakla birlikte eğitimin verildiği bölgenin sosyo-kültürel yapısına göre de değişiklikler gösterebilir. Çiftler, Sertifikalı Evlilik Öncesi Eğitim Uygulaması kapsamında "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku ile Evlilik ve Sağlık" konularında eğitim görecek.Evlilik hayatına hazırlıkEğitim programı ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanıyor. Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrenecekleri eğitim, çiftlere evliliğe "iyi bir başlangıç yapabilme" fırsatı sunuyor.Protokol imzalandı"Sertifikalı Evlilik Öncesi Eğitim Uygulaması" ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.